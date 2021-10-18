Зидан назвал своего фаворита в голосовании за «Золотой мяч»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал своего фаворита в голосовании за «Золотой мяч», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Напомним, издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года.
«Я бы дал Бензема «Золотой мяч». Сейчас он на пике своей игры. Я имел честь тренировать его. Он может делать на поле все, что угодно. Он заслуживает эту награду», — цитирует специалиста Telefoot в Telefoot.
В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл в восьми встречах за «Реал», забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
Церемония вручения награды лучшему футболисту года пройдет в декабре.
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