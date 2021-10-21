"Манчестер Юнайтед" победил "Аталанту" в Лиге чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл дома со счетом 3:2 итальянскую "Аталанту" в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Счет в матче открыл полузащитник "Аталанты" Марио Пашалич (15-я минута), преимущество гостей удвоил Мерих Демираль (29). Победу хозяевам принесли голы Маркуса Рэшфорда (53), Гарри Магуайра (75) и Криштиану Роналду (81).

Этот матч стал 300-м для Криштиану Роналду в составе "Манчестер Юнайтед", а гол Рэшфорда - 300-м для клуба под руководством Уле Гуннара Сульшера.