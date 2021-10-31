Макгрегор анонсировал возвращение в спорт

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о скором возвращении к выступлениям. Пост доступен в Instagram, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

33-летний ирландец анонсировал свое возвращение и опубликовал фрагмент тренировки. На видео Макгрегор уверенно передвигается на ногах и отрабатывает удары.

«Спасибо врачам и моей команде, что мы сумели совершить подобный прогресс после операции. Впереди еще много работы. Ждите величайшее возвращение в истории спорта», — написал Макгрегор.

Ирландец восстанавливается после травмы, полученной в схватке с американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в июле. В конце первого раунда он сломал ногу. После турнира Макгрегору потребовалась операция.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.