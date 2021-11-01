400-й гол Ибрагимовича в национальных чемпионатах помог «Милану» победить «Рому»

«Милан» одержал победу над «Ромой» в матче 11-го тура чемпионата Италии, передает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

Встреча, прошедшая в Риме на стадионе «Олимпико», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Златан Ибрагимович и Франк Кессье. У хозяев мяч забил Стефан Эль-Шаарави.

На 66-й минуте миланский клуб остался в меньшинстве после удаления защитника Тео Эрнандеса.

Для 40-летнего шведского форварда этот гол стал 400-м в карьере в рамках национальных чемпионатов. Ибрагимович также забивал мячи в первенствах Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Англии и США.

После 11 туров Серии А «Милан», набравший 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице первенства, отставая от лидирующего «Наполи» по дополнительным показателям. Также команда не потерпела ни одного поражения в новом сезоне чемпионата Италии.

«Рома» с 19 баллами располагается на четвертой строчке.