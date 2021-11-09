Месси отреагировал на назначение Хави главным тренером «Барселоны»
Новый главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал о реакции нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси на его назначение, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.
Хави заявил, что футболист отправил ему сообщение, в котором пожелал удачи на новом посту. Он также пошутил о том, кого бы хотел видеть в составе «Барселоны». «Я хотел тренировать не только Месси, но и Роналдиньо.... Мы не можем думать о тех, кого в нашем составе нет. Нужно работать с теми, кто есть», — подчеркнул тренер.
О назначении Хави было объявлено 6 ноября. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Он сменил на этом посту голландца Рональда Кумана. До этого Хави возглавлял катарский «Аль-Садд».
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве открылась художественная выставка «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На здании Музейного центра в Баку продемонстрирована видеопроекция по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)
Лента новостей
Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне стала главным военно-политическим событием 2020 года - Игорь Коротченко
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве открылась художественная выставка «Харыбюльбюль» (ФОТО)
На здании Музейного центра в Баку продемонстрирована видеопроекция по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)
Эмоции зашкаливали! Джамал Алиев рассказал о выступлении с азербайджанскими мастерами на сцене Московской консерватории (ФОТО)
Железный кулак - древние и современные воины с разящим мечом и горящим факелом. Посвящается Победе Азербайджана (ВИДЕО)
Благодаря политической мудрости и решимости Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился цели – экс-президент Латвии
Пусть восстановление территориальной целостности нашей Родины приведет к новым победам - Герман Захарьяев
Очень трогательный фильм! Звонок из настоящего в 1993 год… Сын сообщает отцу о Победе Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Восстановление транспортных коммуникаций и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе – Александр Лукашенко
Оказана социальная помощь семьям малообеспеченных шехидов и ветеранов Дашкесана со стороны ЗАО “AzerGold” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили деревья на Джыдыр дюзю, дан старт восстановлению леса Топхана в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с шествия по случаю Дня Победы в Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Армения угрожала нам новой оккупацией. Кто-то должен был преподать им урок или нет?
Президент Ильхам Алиев: Мы смогли довести до мировой общественности карабахские реалии, зверства армян, связанные с оккупацией
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы зависели от каких-то других больших государств, то нам никогда не позволили бы выполнить эту почетную миссию
Президент Ильхам Алиев: Избираясь первый раз на пост Президента, я сказал, что мы любой ценой отберем у врага наши исторические земли
Победа стала возможна благодаря тому, что 30 лет в Азербайджане не забывали о своей земле - Борислав Береза
Президент Ильхам Алиев: Армения придумывала мифы о своей армии, о якобы воинственных солдатах «непобедимой армянской армии». Где же эта непобедимая армянская армия?
Служение Родине и народу – цель жизни Президента Ильхама Алиева – первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова (ВИДЕОИНТЕРВЬЮ)
Вера в победоносного Верховного главнокомандующего вела нас от победы к победе - спецназовец СГБ Азербайджана (ВИДЕОИНТЕРВЬЮ)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками с солдатами и офицерами ВС Азербайджана на Джыдыр дюзю (ФОТО)
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил перед военнослужащими в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)