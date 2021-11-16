Сборные Швейцарии и Англии вышли в финальную часть ЧМ-2022

Сборные Швейцарии и Англии квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, заняв первые места в своих отборочных группах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последнем туре группового этапа отборочного турнира швейцарские футболисты дома со счетом 4:0 победили команду Болгарии, англичане на выезде разгромили сборную Сан-Марино (10:0).

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Сербии, Франции, Хорватии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.