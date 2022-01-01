Четыре футболиста "Баварии" заразились коронавирусом
Тест на коронавирусную инфекцию четырех футболистов германской "Баварии" дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Среди заразившихся вратарь Мануэль Нойер, защитник Омар Ричардс, полузащитники Кингсли Коман и Корентен Толиссо. Также инфекция выявлена у помощника главного тренера Дино Топпмёллера. Отмечается, что заразившиеся чувствуют себя хорошо и находятся на изоляции дома.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Я надеюсь, что достигнутые на встречах в Сочи и Брюсселе договоренности в 2022 году найдут отражение в реальной жизни
Президент Ильхам Алиев: Наша основная задача - поскорее вернуть бывших переселенцев на земли предков, и мы добьемся этого
Президент Ильхам Алиев: Вся работа на освобожденных землях ведется за счет государственного бюджета Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Приняв итоги Второй Карабахской войны, Армения также может повысить свою роль в региональных рамках
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть великий Аллах хранит нашу страну, наш народ и всех наших друзей! (ФОТО)