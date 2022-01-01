Четыре футболиста "Баварии" заразились коронавирусом

Тест на коронавирусную инфекцию четырех футболистов германской "Баварии" дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди заразившихся вратарь Мануэль Нойер, защитник Омар Ричардс, полузащитники Кингсли Коман и Корентен Толиссо. Также инфекция выявлена у помощника главного тренера Дино Топпмёллера. Отмечается, что заразившиеся чувствуют себя хорошо и находятся на изоляции дома.