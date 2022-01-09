Зидан возглавит ПСЖ

Французский тренер Зинедин Зидан согласовал контракт с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Об этом сообщает Sport.es, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, 49-летний специалист возобновит тренерскую карьеру. Соглашение Зидана с ПСЖ будет рассчитано до лета 2022 года. Последним местом работы француза был мадридский «Реал».

Действующий наставник парижан Маурисио Почеттино может перебраться в чемпионат Англии. В услугах специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».