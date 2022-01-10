Визу Джоковича снова могут аннулировать

Въездная виза сербского теннисиста снова может быть аннулирована. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Daily Mail, ссылаясь на министерство внутренних дел Австралии.

У министерства есть право снова признать недействительной визу спортсмена, если апелляция в суде завершится успешно. В этом случае Джоковича ожидает повторное задержание. Сербу грозит депортация и запрет на въезд в страну.

Окончательное решение о депортации спортсмена будет принято сегодня.

Сербский теннисист прибыл в Австралию 5 января, но был задержан пограничной службой страны. Его виза не допускает въезда на «зеленый континент» без медицинского отвода от вакцинации. Во время австралийского карантина спортсмен находился в изоляции в одном из отелей Мельбурна.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Рекордсмен по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира (7). Победитель 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Australian Open стартует 17 января.