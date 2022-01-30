Сборная Швеции стала пятикратным чемпионом Европы по гандболу

Сборная Швеции со счетом 27:26 обыграла команду Испании в финальном матче чемпионата Европы по гандболу. Встреча прошла в Будапеште, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Шведские гандболисты выиграли чемпионат Европы в пятый раз, ранее они становились победителями турнира в 1994, 1998, 2000, 2002 годах. Это достижение является рекордным в истории чемпионатов Европы. Испанские гандболисты выиграли два предыдущих турнира (2018, 2020).

Шведы и испанцы встречались на этом турнире в группе 2 основного раунда. Шведские гандболисты набрали 8 очков и заняли второе место в группе. Испанцы стали первыми, также набрав 8 очков, но оказались выше шведов благодаря победе в личной встрече (32:28). Сборная Швеции одержала первую победу над испанцами с 9 января 2014 года (30:35), после этого скандинавская сборная потерпела 10 поражений.

В матче за третье место сборная Дании в дополнительное время одержала победу над французами (35:32). В матче за пятое место, который прошел 28 января, команда Норвегии одержала победу над сборной Исландии в дополнительное время (34:33). Российские гандболисты не смогли выйти в полуфинал, заняв пятое место в группе 2 основного раунда, команда одержала одну победу, трижды потерпела поражение, одна встреча завершилась вничью.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2024 году в Германии.