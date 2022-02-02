Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года стартовала в Пекине

Эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года стартовала в среду в Пекине. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эстафета началась в 09:16 по местному времени (05:16 GMT+4). "Объявляю старт эстафеты огня зимней Олимпиады 2022 года в Пекине", - заявил на церемонии первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.

Из-за пандемии маршрут и продолжительность эстафеты были существенно сокращены. Для предотвращения рисков распространения коронавируса эстафета пройдет без зрителей. Кроме того, ее этапы расположены вдали от оживленных улиц и районов. Эстафета будет включать в себя 12 ключевых этапов в трех кластерах проведения олимпийских соревнований: в Пекине и в городе Чжанцзякоу выделено по пять зон для передачи олимпийского огня, еще две расположены в столичном районе Яньцин.