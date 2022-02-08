В горнолыжном комплексе Шахдаг определились победители соревнования по лыжам и сноуборду (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В горнолыжном комплексе, туристическом центре Шахдаг определились победители соревнования по зимнему виду спорта Red Bull Qaçaqaç, сообщили Trend Life организаторы.

В соревнованиях приняли участие около 100 любителей и профессионалов, и выявлено 4 победителя по лыжам и сноуборду.

В напряженной борьбе участники Red Bull Qaçaqaç состязались в беге на 100 метров, а потом с высоты 2351 км проехали 7 км вниз и соединились со своими друзьями на финише в Zirvə. Несмотря на холодные и тяжелые погодные условия, каждый из участников смог доехать до долгожданного финиша! Каждый получил море эмоций от мероприятия, четверо из них удостоились звания победителя. Самые быстрые сноубордистка и лыжница стали – Гюнай Джаваншир и Динара Ахмедова, соответственно. Среди мужчин – Роман Кундрат и Джейхун Баламедов. Победители были отмечены ценными призами и денежными премиями.

(Автор: Вугар Иманов)