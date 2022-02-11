"Ливерпуль" обыграл "Лестер", "Арсенал" в меньшинстве выиграл у "Вулверхэмптона"
«Ливерпуль» одержал победу над «Лестером» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает Trend со ссылкой на Матч.
Оба мяча в матче забил португалец Диогу Жота.
«Арсенал» в гостевом матче победил «Вулверхэмптон». Единственный мяч в игре забил защитник Габриэль. Лондонцы с середины второго тайма действовали в меньшинстве после удаления Габриэля Мартинелли.
«Ливерпуль» одержал 15-ю победу в АПЛ и занимает второе место турнирной таблице, подопечные Юргена Клоппа на 9 очков отстают от «Манчестер Сити». «Арсенал» находится на пятой строчке.
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