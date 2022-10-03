Теймур Раджабов и новые шахматные звезды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В ТРК VEGAS Крокус Сити прошел второй игровой день Международного турнира по быстрым шахматам "Шахматные звезды – 2022" с участием известных гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом около 250 тыс. дол. проходит в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября, сообщили Trend Life организаторы.

После шести партий супертурнира лидером оказался молодой гроссмейстер из Индии Раунак Садвани. Второе, третье и четвертое места, набрав по 4 очка, делят Владимир Крамник, Теймур Раджабов и Владислав Артемьев. Второй игровой день стал особенно удачным для Раджабова и Крамника – спортсмены набрали по 2,5 очка.

Первый ход каждого турнира, и детского, и взрослого, предоставлен медиаперсонам. Во взрослом турнире первый символический ход в партии Лагно – Морозевич сделала телеведущая и продюсер Яна Чурикова. Яна сыграла d4, Екатерина изменила ход на е4, но, тем не менее, белые в этой партии добились успеха.

"Несмотря на феноменальные успехи девушек-гроссмейстеров, до сих пор жив стереотип, что шахматы – игра для мужчин. А ведь как раз шахматы – тот самый спорт, где женщина и мужчина оказываются в совершенно равных условиях, за одной доской, в одной игре. Перед шахматами все равны", – поделилась впечатлениями Яна Чурикова.

В детском турнире в группе до 9 лет лидируют Лука Тыртышников и Лев Соболев, набравшие по 5 очков. Лучший результат среди девочек – у Суворовой Софии, 3 очка из 6. В группе до 11 лет единолично лидирует Матфей Юрасов – юный спортсмен набрал 6 из 6 очков. 4,5 очка у Ивана Дронова. Хороший результат у Ульяны Голофаст – 4 очка, спортсменка лидирует в группе девочек.

В группе до 13 лет лидером стал Максим Иванников – 5,5 очков, опередив Дмитрия Руденко. По 4 очка набрала целая группа преследователей, в том числе Екатерина Чистова. В группе до 15 лет всех побеждает Ирен Люцингер, сыграв сегодня без потерь. На целых полтора очка меньше у ее ближайшего преследователя – Максима Черткова. По 4 очка набрали Давид Полевой и Мария Виноградова.

Главный судья турнира – международный арбитр Артем Ахметов. Турнир комментирует гроссмейстер и самый популярный комментатор шахмат на русском языке Сергей Шипов. Партии детского турнира на официальном сайте chessstars.ru комментируют гроссмейстер Мария Фоминых.

В ТРК VEGAS Крокус Сити специально для проекта "Аллея Чемпионов VEGAS" состоится торжественная церемония подписания звезд гроссмейстеров "Шахматных звезд", автографсессия, мастер-классы и игры вслепую для зрителей.

Все желающие могут следить за ходом турнира с помощью трансляции на большом экране в ТРК VEGAS и онлайн – в прямом эфире социальной сети "Одноклассники".

Развитие шахмат как популярного вида спорта, интеллектуальный нетворкинг и поддержка шахматных звезд будущего – главные задачи турнира "Шахматные звезды – 2022". Параллельно с 10 известными гроссмейстерами из России, Азербайджана, Индии и Испании в состязаниях по быстрым шахматам соревнуются юные спортсмены. Основной площадкой для мероприятий в рамках турнира "Шахматные звезды" стал Крокус Сити. Кинозал КАРО VEGAS 22 – место сражений гроссмейстеров и детского турнира.

Организаторы проекта – компания Crocus Group и ООО "Новые шахматы". Официальный партнер – Русская шахматная школа.