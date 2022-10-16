Роналдо назвал лучшего футболиста за всю его карьеру

Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдо назвал лучшего игрока, с которым ему приходилось играть. Как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", его слова в субботу приводит DAZN.

"Зинедин Зидан — большой друг, но он также был лучшим футболистом, с которым я играл за всю свою карьеру", — сказал Роналдо.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в 1994 и 2002 году в составе сборной Бразилии. Также он является двукратным обладателем Кубка Америки, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр. Великий форвард известен по выступлению за мадридский "Реал", "Барселону", итальянские "Милан" и "Интер", голландский "ПСВ", и "Коринтианс". В настоящее время бразилец занимает должность президента "Реал Вальядолида". На клубном уровне становился обладателем Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА.