«Челси» планирует подписать звездного игрока «ПСЖ»

Лондонский «Челси» не оставляет желания пополнить свой состав «звездным» игроком. Англичане готовы подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает в четверг El Pais.

Лондонцы были намерены сделать это прошлым летом, но тогда командам не удалось договориться о трансфере нападающего. Теперь «Челси» намерен подписать бразильца летом 2023 года. Англичане готовы платить Неймару 40 млн евро в год. Именно столько он в данный момент зарабатывает в «ПСЖ». Однако клуб готов предоставить такие финансовые условия, только если футболист будет продолжать выступать на нынешнем уровне.

«Челси» после десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) располагается на четвертой позиции, уступая лидеру чемпионата, «Манчестер Сити», семь очков. В группе Лиги чемпионов подопечные Грэма Поттера продолжают удерживать первое место.

В текущем сезоне Неймар в 11 матчах за «ПСЖ» в чемпионате Франции забил девять мячей и сделал семь результативных передач, что является лучшим показателем в команде. В Лиге 1 парижский клуб занимает первое место, набрав 29 очков.