"Челси" вышел в плей-офф ЛЧ, обыграв "Зальцбург"

"Челси" одержал победу во вторник над "Зальцбургом" в матче 5‑го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча прошла на "Ред Булл Арене" и завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл хавбек лондонцев Матео Ковачич в первом тайме. В самом начале второй половины встречи хозяева сравняли счет благодаря голу Джуниора Адаму, но на 64‑й минуте немецкий футболист "Челси" Кай Хаверц ударом из‑за пределов штрафной в "девятку" принес команде победу.

Команда Грэма Поттера набрала 10 очков и обеспечила себе выход в плей‑офф турнира. "Зальцбург" занимает вторую строчку, имея в активе 6 очков.

В матче группы G "Севилья" обыграла "Копенгаген" (3:0) благодаря голам Юссуфа Эн‑Несири, Иско и Гонсало Монтиеля.