Хави сравнил работу в «Барселоне» с американскими горками

Бывший главный тренер «Барселоны», а ныне наставник «Манчестер Сити», Хави высказался о своей работе в испанской команде, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Я всегда говорю, что тренировать «Барсу» – это эмоциональные американские горки. Нужно быть эмоционально очень уравновешенным, верить в наше естество, в нашу индивидуальность.

У нас есть индивидуальность, и люди это видят», - передает слова Хави Mundo Deportivo.

Хави возглавил каталонский клуб в ноябре прошлого года, подписав контракт до 2024 года. В своем дебютном матче на посту наставника «Барселоны» он одержал победу над «Эспаньолом».