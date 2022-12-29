Неймар получил две желтые карточки за две минуты и удалился в первом матче после ЧМ-2022

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар заработал красную карточку в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Первое предупреждение южноамериканец заработал на 61-й минуте встречи, нанеся легкий удар ладонью по лицу игрока противоположной команды Адриена Томассона. Вторую желтую карточку бразилец получил спустя две минуты за симуляцию при падении в чужой штрафной площади.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «ПСЖ». Победу клубу на 95-й минуте принес точный удар французского нападающего Килиана Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки.

После этой игры подопечные Кристофера Галтье набрали 44 очка и закрепились на первой строчке в турнирной таблице национального первенства.

Свой следующий матч парижане проведут на выезде против «Ланса». Игра состоится 1 января 2023 года, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.