«Челси» заплатит €38 млн за защитника «Монако»

Защитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Бенуа Бадьяшиль перешел в лондонский «Челси», сообщает в социальной сети итальянский инсайдер Фабрицио Романо, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, сумма трансфера составила €38 млн с учетом бонусов. Контракт с 21-летним французом рассчитан до лета 2029 года.

Бадьяшиль — воспитанник «Монако». Он начал выступать за основной состав команды с 2018 года. В сезоне-2022/23 защитник провел в чемпионате Франции 11 матчей, в которых забил два гола.