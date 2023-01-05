Роналду не сможет дебютировать за «Аль-Наср» из-за лимита на легионеров

Португальский форвард Криштиану Роналду не сможет дебютировать за «Аль‑Наср» в ближайшем матче из-за лимита на легионеров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает AFP, ссылаясь на источника в клубе. В чемпионате Саудовской Аравии можно заявлять не более восьми иностранных игроков. Роналду стал девятым легионером в клубе.

«Кто‑то из иностранцев должен покинуть команду, либо по расторжению контракта по взаимной договоренности, либо через трансфер. Такие переговоры идут, но они далеки от финальной стадии», — заявил источник в клубе.

2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Сегодня он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

К тому же узбекскому нападающему «Аль-Насра» Джалолиддину Машарипову пришлось уступить Роналду 7-й игровой номер.