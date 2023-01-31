В Баку состоялась церемония награждения ежегодной спортивной премии Zəfər (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась церемония награждения традиционной премии за высокие спортивные достижения "Zəfər" (Победа), учрежденной журналом Sportsman при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщает Trend Life. Премии были вручены представителям спортивного мира по итогам 2022 года.

На мероприятии в JW Marriott Absheron Baku присутствовали официальные лица в сфере спорта, чемпионы мира и Европы, представители спортивных федераций и клубов, а также другие представители спортивной общественности. Ведущим вечера был спортивный комментатор Сянан Шафизаде.

Главный редактор журнала "Sportsman" Рашад Гамаршахоглу отметил, что премия была учреждена в 2007 году и ярким показателем развития спорта в Азербайджане являются завоеванные на различных международных соревнованиях медали. Руководитель журнала особо отметил всемерную заботу и внимание, оказываемые государством спорту и спортсменам, проведение в стране множества значимых международных соревнований, что еще больше стимулирует спортсменов на высокие достижения.

Лауреатами премии " Zəfər 2022" в различных номинациях стали:

"Спортсмен года" – Эльданиз Азизли, "Спортивный ветеран года" – Эдуард Мамедов, "Тренер года" - Сияна Василева, "Федерация года" – Федерация борьбы Азербайджана, "Национальная команда года" – команда Национальной федерации каратэ Азербайджана, "Спортивный клуб года" – ФК "Нефтчи", "Футболист года" – Рамиль Шейдаев, "Спортивный журналист года" – Мехман Сулейманов, "Спортивный врач года" – Гусейнали Исмайлов, "Спортивная передача года" - "Foto +" CBC Sport, "Спортивное соревнование года" – регата "Кубок Президента 2022", "Спортивно-оздоровительный центр года" – "The club" Port Baku, "За заслуги в развитии азербайджанского спорта" – Этибар Гусейнов, "За заслуги в пропаганде азербайджанского спорта" – Айдын Алиев, "За заслуги в развитии азербайджанского спорта и олимпийского движения" – НОК, "За заслуги в развитии гимнастических видов спорта" – Федерация гимнастики Азербайджана, "За заслуги в развитии дзюдо" – Федерация дзюдо Азербайджана, "За заслуги в развитии азербайджанского футбола" – АФФА, "За заслуги в развитии азербайджанского детского футбола" – Ариф Зейналов, "За заслуги в организации спортивных мероприятий" – Бахруз Самедов.

Лауреатам были вручены ценные призы от НОК, АФФА, других структур и компаний. Для гостей была представлена развлекательная программа.