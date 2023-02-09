ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года

Аргентинец Лионель Скалони, испанец Хосеп Гвардиола и итальянец Карло Анчелотти вошли в тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Скалони возглавляет сборную Аргентины, которая в 2022 году стала победителем чемпионата мира в Катаре. В финальном матче южноамериканцы победили команду Франции (2:2 - основное время, 3:3 - дополнительное, 4:2 - по пенальти), которая на тот момент была действующим обладателем трофея.

По руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" во второй раз подряд стал чемпионом Англии. По итогам сезона клуб из Манчестера обогнал ближайшего преследователя, которым был "Ливерпуль", на одно очко. Также "Манчестер Сити" стал победителем Кубка английской лиги.

Мадридский "Реал" под руководством Анчелотти в прошлом сезоне стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании. Итальянский специалист является единственным тренером, четырежды выигрывавшим Лигу чемпионов (два раза с итальянским "Миланом" и дважды с "Реалом").