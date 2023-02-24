«Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Барселону» в ответном матче раунда плей‑офф Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Фред (47‑я минута) и Антони (73). У каталонцев точный удар на счету Роберта Левандовского, реализовавшего пенальти на 18‑й минуте.

Первая встреча завершилась со счетом 2:2. Таким образом, «МЮ» по сумме двух матчей вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 24 февраля в Ньоне (Швейцария).