"Челси" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Английский футбольный клуб "Челси" обыграл немецкую "Боруссию" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат игры в Лондоне - 2:0. Счёт в матче открыл Рахим Стерлинг (43-я минута). На 50-й минуте игрок "Челси" Кай Хаверц не реализовал пенальти, однако игроки "Боруссии" вошли в штрафную площадь до удара, и арбитр назначил повторное исполнение 11-метрового. Со второй попытки Хаверц оказался точен.

Игра началась с задержкой в 10 минут из-за опоздания автобуса "Боруссии", который застрял в лондонских пробках.

"Челси" выиграл по сумме двух матчей со счётом 2:1.