AS: Холанд заменит Бензема в «Реале» в 2024 году

Футбольный клуб «Реал» планирует осуществить трансфер норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает AS, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По информации источника, в форварде английской команды видят замену известному форварду Карим Бенземе. Отмечается, что «Реал» хочет расстаться с Бензема в следующем сезоне. «Сливочные» не станут продлевать контракт с французским нападающим.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Холанд принял участие в 28 матчах, в которых ему удалось забить 32 мяча и сделать пять результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость норвежского нападающего составляет €170 млн. Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом. Нынешний сезон для него первый в АПЛ в карьере.