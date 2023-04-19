"Реал" обыграл "Челси" и вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

Футболисты испанского "Реала" в гостях со счетом 2:0 обыграли английский "Челси" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей два гола забил Родриго (58-я, 80-я минуты). Первая встреча команд в Мадриде также закончилась победой "Реала" со счетом 2:0. В полуфинале "Реал" сыграет с победителем противостояния "Манчестер Сити" (Англия) - "Бавария" (Германия), первая встреча закончилась победой "Манчестер Сити" со счетом 3:0, ответная игра пройдет 19 апреля.

Нападающий "Реала" Карим Бензема провел 131-й матч в Лиге чемпионов в составе мадридского клуба и обошел Рауля, лидером по этому показателю является Икер Касильяс.