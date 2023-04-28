"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом" в матче АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своем поле встречался с «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Игра завершилась вничью 2:2, передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru».

После первого тайма футболисты «МЮ» вели со счетом 2:0 после точных ударов Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда. Хозяева смогли спасти игру во второй половине матча благодаря мячам Педро Порро и Сон Хын Мина.

После 31-го матча «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. «Тоттенхэм» с 54-мя баллами в 33-х играх расположился на пятой строчке.

В следующем туре «красные дьяволы» на своем поле сыграют с «Астон Виллой», а «шпоры» в гостях померятся силами с «Ливерпулем». Обе встречи пройду 30 апреля.

За последние пять матчей «МЮ» выиграл лишь раз – у «Ноттингем Форест» (2:0) 16 апреля. Также на этом отрезке три ничьих и одно поражение.