"Наполи" стал чемпионом Италии по футболу впервые с 1990 года

"Наполи" досрочно стал победителем Серии А, главного дивизиона в итальянском футболе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В гостевом матче 33-го тура чемпионата Италии клуб из Неаполя сыграл вничью с "Удинезе" - 1:1.

Благодаря этому "Наполи" стал недосягаем для ближайших преследователей. В активе команды 80 очков, за пять туров до финиша чемпионата она опережает занимающий второе место "Лацио" на 16 очков.

"Наполи" стал чемпионом Италии в третий раз. До этого он выигрывал золото Серии А в сезонах 1986/87 и 1989/90.