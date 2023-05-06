Кейн вышел на второе место по голам в Английской премьер-лиге, обогнав Руни

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн вышел на второе место по количеству голов в Английской премьер-лиге (АПЛ), обогнав Уэйна Руни. Кейн забил 209-й мяч в АПЛ в матче чемпионата с "Кристал Пэлас", который проходит в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кейн провел 317 матчей в премьер-лиге, Руни забил 208 голов за 491 игру. Рекордсменом по количеству голов является Алан Ширер, на счету которого 260 мячей в 441 встрече.

Кейну 29 лет, он выступает за "Тоттенхэм" с 2011 года. Трижды футболист становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, в нынешнем сезоне форвард забил 26 мячей. Кейн является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года в составе сборной Англии и лучшим бомбардиром в истории национальной команды