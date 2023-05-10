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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «Реалом»

Спорт Материалы 10 мая 2023 01:40 (UTC +04:00)
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола не сделал ни одной замены в матче с «Реалом»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не произвел ни одной замены в первом матче полуфинала против мадридского «Реала», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Игроки английской команды, вышедшие в стартовом составе, отыграли весь матч без замен. Наставник «Реала» Карло Анчелотти сделал три замены по ходу матча.

«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити». Встреча, которая прошла в столице Испании, завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме игрок «сливочных» Винисиус Жуниор открыл счет в матче. За 23 минуты до финального свистка Кевин Де Брейне сделал счет равным.

Ответный поединок пройдет 17 мая в Манчестере.

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