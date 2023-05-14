Руководство «Челси» определилось с кандидатурой нового главного тренера

Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» определилось с кандидатурой нового главного тренера лондонской команды, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает в социальной сети журналист Мэтт Лоу, наставником «Челси» станет аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

По информации инсайдера, официальное подтверждение назначения Почеттино ожидается в ближайшее время.

Последним местом работы 51-летнего тренера был «Пари Сен-Жермен», который он покинул прошлым летом. Кроме того, аргентинец работал в «Тоттенхэме», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».