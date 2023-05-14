Фанат пытался напасть на тренера «Ньюкасла» Хау во время матча АПЛ

Фанат пытался напасть на главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау во время матча с «Лидсом» в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра состоялась 13 мая в Лидсе и завершилась со счетом 2:2.

Инцидент произошел в концовке матча. Один из болельщиков прорвался в техническую зону и хотел схватить Хау, но служба безопасности стадиона предотвратила это и увела мужчину.

«Это был сюрприз. Я был сконцентрирован на игре, это последнее, чего можно было ожидать», - сказал Хау после матча.

«Ньюкасл» с 66 очками в 35 матчах идет на третьем месте в таблице чемпионата Англии, «Лидс» (31) продлил серию без побед до семи матчей и располагается на 18-й позиции.