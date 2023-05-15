Определились все участники полуфинала плей-офф НБА

"Бостон" в ночь на понедельник одержал победу над "Филадельфией" со счетом 112:88 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, набравший 51 очко. Он побил рекорд НБА по количеству набранных очков в седьмых матчах плей-офф. Предыдущим рекордсменом был разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, записавший на свой счет 50 очков в решающей игре серии первого раунда нынешнего плей-офф с "Сакраменто" (120:100).

В составе "Филадельфии" больше всех очков набрал форвард Тобиас Харрис - 19. Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, который был признан самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата, набрал 15 очков.

"Бостон" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда встретится с "Майами", который во втором раунде оказался сильнее "Нью-Йорка" - 4-2.