Гвардиола поделился эмоциями от выхода «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после разгромной победы в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0), передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru».

«Дома мы чувствуем невероятный комфорт. Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, нужно это отпраздновать. К сожалению, у нас не будет времени, потому что в воскресенье мы можем выиграть АПЛ. Завтра будем с нашими семьями, а затем подготовимся к матчу.

Сегодня с первой минуты у нас было ощущение, что игроки готовы. Я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства», — передает слова Гвардиолы «БиБиСи».

Встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 4:0 (первый матч 1:1).

Дубль в составе победителей оформил Бернарду Силва, еще по голу в ворота «Реала» отправили Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес.

В финале подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с итальянским «Интером», который выбил из числа участников турнира «Милан» (3:0 по сумме двух встреч).

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в турецком Стамбуле. Это будет первая официальная игра между «Манчестер Сити» и «Интером» в истории.