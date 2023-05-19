В финале еврокубков сыграют три клуба из Серии А

Три команды из высшего дивизиона чемпионата Италии добрались до финалов трех еврокубковых турниров, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Миланский «Интер» в итальянском дерби выбил в полуфинале Лиги чемпионов «Милан», обыграв соперников по сумме двух противостояний со счетом 3:0. Первый матч завершился со счетом 2:0, второй — с результатом 1:0. За трофей команда поборется с «Манчестер Сити», который в своем полуфинале выбил мадридский «Реал».

«Рома» сыграла вничью ответный поединок с немецким «Байером», но вышла в финал по сумме двух матчей. Первая игра завершилась в пользу подопечных Жозе Моуринью со счетом 1:0. В финале Лиги Европы итальянцы сразятся с «Севильей», которая выбила еще один итальянский клуб — туринский «Ювентус», одержав победу с общим счетом 3:1.

А «Фиорентина» в дополнительное время ответного матча полуфинала Лиги конференций дожала «Базель» и выиграла со счетом 3:1, что позволило команде выйти в финал, первый поединок этого противостояния завершился победой швейцарской команды со счетом 2:1. В финале итальянцы сразятся с английским «Вест Хэмом».