«Ювентусу» грозят новые санкции

Прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) выдвинула обвинения в адрес туринского «Ювентуса» из-за махинаций с зарплатами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает La Republica.

По версии прокуратуры, «Юве» организовал незаконные «зарплатные маневры» с клубным фондом во время пандемии коронавируса в сезоне‑2019/20. Судебное заседание назначено на июнь.

Напомним, что в январе «старую синьору» оштрафовали 15 очков в чемпионате Италии из‑за финансовых махинаций. Было установлено, что «Ювентус» занимался завышением трансферной стоимости игроков команды для увеличения капитала.

Позднее совет спортивных гарантий Национального олимпийского комитета Италии (CONI) частично удовлетворил апелляцию клуба и направил дело на рассмотрение в суд более высокой инстанции. «Ювентусу» временно вернули 15 очков в турнирной таблице Серии А.

Позднее появилась информация, что Прокуратура Итальянской федерации футбола имела полное право возобновить дело после получения новых доказательств и лишить «Ювентус» девяти очков в чемпионате.

После 35 туров туринский клуб набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Чемпионом досрочно стал «Наполи». Замыкает топ-3 — миланский «Интер», который отстает от «Ювентуса» на три балла.