Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Спорт

Хосеп Гвардиола стал первым в истории тренером, оформившим требл с двумя разными клубами

Спорт Материалы 11 июня 2023 03:25 (UTC +04:00)
Хосеп Гвардиола стал первым в истории тренером, оформившим требл с двумя разными клубами

Читайте Trend в

Испанец Хосеп Гвардиола стал первым тренером, кто завоевал по три трофея с двумя различными клубами, оформив так называемый требл, передает Trend.

В 2009 году Гвардиола с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов. В 2023 году он повторил этот успех, став победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), Кубка Англии и финала Лиги чемпионов.

Ранее нескольким тренерам удалось выиграть по три трофея за сезон, включая Гуса Хиддинка, Алекса Фергюсона, Жозе Моуринью, Луиса Энрике и других.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости