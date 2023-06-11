Хосеп Гвардиола стал первым в истории тренером, оформившим требл с двумя разными клубами

Испанец Хосеп Гвардиола стал первым тренером, кто завоевал по три трофея с двумя различными клубами, оформив так называемый требл, передает Trend.

В 2009 году Гвардиола с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов. В 2023 году он повторил этот успех, став победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), Кубка Англии и финала Лиги чемпионов.

Ранее нескольким тренерам удалось выиграть по три трофея за сезон, включая Гуса Хиддинка, Алекса Фергюсона, Жозе Моуринью, Луиса Энрике и других.