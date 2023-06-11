Новак Джокович выиграл Roland Garros

БАКУ /Trend/ - В финале турнира Roland Garros, одного из четырех турниров Большого шлема, который проходил в Париже, сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда.

Как передает Trend, результат матча составил 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. В рейтинге ATP Джокович занимает третью позицию, а Рууд находится на четвертом месте.

Для Джоковича это уже третья победа на турнире Roland Garros и 23-я победа на турнирах Большого шлема в его карьере. 36-летний серб установил новый рекорд, став самым успешным игроком в истории Большого шлема, обойдя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который выиграл эту серию 22 раза.

Каспер Рууд второй раз подряд проиграл в финале Roland Garros.