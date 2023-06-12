УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

БАКУ /Trend/ - УЕФА состав символической сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, передает Trend.
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»)
Защитники: Кайл Уолкер, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — «Интер»)
Полузащитники: Джон Стоунз, Родри, Кевин Де Брейне (все — «Манчестер Сити»)
Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Напомним, «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира миланский «Интер».