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УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Спорт Материалы 12 июня 2023 04:50 (UTC +04:00)
УЕФА опубликовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов

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БАКУ /Trend/ - УЕФА состав символической сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, передает Trend.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»)

Защитники: Кайл Уолкер, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — «Интер»)

Полузащитники: Джон Стоунз, Родри, Кевин Де Брейне (все — «Манчестер Сити»)

Нападающие: Бернарду Силва, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Напомним, «Манчестер Сити» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира миланский «Интер».

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