"Денвер Наггетс" стал чемпионом НБА

БАКУ /Trend/ - Завершился пятый матч финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местной командами "Денвер Наггетс" и "Майами Хит", передает Trend.

Матч проходил на стадионе "Болл-Арена" в Денвере. "Денвер Наггетс" одержал победу со счетом 94:89. Эта победа привела к итоговому счету в финальной серии 4:1 в пользу "Денвера". Таким образом, баскетболисты "Денвера" стали чемпионами НБА.

Это первое чемпионство в истории "Наггетс". Сербский центровой Никола Йокич был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии. В пятом матче он набрал 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.