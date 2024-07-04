В Москве определился победитель турнира по быстрым шахматам с участием Теймура Раджабова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Четвертый Международный турнир по быстрым шахматам "Шахматные звезды 4.0" с общим призовым фондом 15 000 000 рублей прошел с 26 июня по 2 июля в "Москва-Сити". В третий раз за историю турнира победителем стал российский гроссмейстер Владислав Артемьев, обойдя соперников и в турнире по быстрым шахматам, и по блицу, сообщили Trend Life в пресс-службе Sea Breeze Resort, который является партнером соревнования.

Второе место занял азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, на третьем месте - индийский спортсмен Раунак Садхвани.

В рамках проекта "Шахматные звезды" особое внимание уделяется работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звезд будущего. Были также проведены соревнования среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и 17 лет.

"Шахматные звезды" – один из самых крупных и популярных международных турниров по шахматам последних лет. С каждым годом проект развивается все стремительнее: в качестве новых участников турнира приглашаются известные мировые гроссмейстеры, а молодым спортсменам предоставляется возможность заявить о себе на весь мир.

Впервые в истории турнира отборочные этапы для детей прошли в разных городах России: Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Сто юных финалистов приняли участие в турнире "Шахматные звезды", где параллельно с гроссмейстерами боролись за победу. Главный судья турнира – Артем Ахметов. Комментатором взрослых турниров выступил Сергей Шипов. Детские партии комментировала Мария Фоминых. Организатор – компания "Новые шахматы".

Международный турнир «Шахматные звезды» проходит в Москве с 2022 года. Победителем первых соревнований стал гроссмейстер из России Владислав Артемьев. Чемпион турнира 2023 года – Сергей Карякин.

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