Коллекция Гюльнары Халиловой будет представлена в самом сакральном регионе Казахстана (ФОТО)

20 апреля 2018 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой "Язык ковров" будет представлена в рамках Недели моды ASPARA FASHION WEEK в городе Шымкент (Казахстан), которая пройдет с 8 по 13 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

"Язык ковров" - современное дизайнерское решение c использованием орнаментов азербайджанских ковров. Коллекция отмечена высшей премией Creative Industries Awards на Неделе моды в Румынии Kasta Morrely Fashion Week 2016.

"ASPARA FASHION WEEK - самое грандиозное и масштабное мероприятия в индустрии моды Казахстана, пройдет в самом сакральном регионе страны в городе Шымкент с участием дизайнеров одежды, журналистов и экспертов моды с Европы, Азии и Америки. Среди гостей и участников представители США, Голландии, Италии, Франции, Польши, Великобритании, Индии, Китая, Болгарии, Азербайджана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Татарстана, Украины, Германии, Сербии, Венгрии и Казахстана", - сообщают организаторы проекта.

Автор и руководитель проекта - Айдархан Калиев, главный дизайнер Дома моды «Асыл-Дизайн» и учредитель колледжа модельного искусства и бизнеса ASPARA в городе Тараз, кандидат технических наук, доцент искусствоведения, член Ассоциации производителей одежды и текстиля КНР, автор свыше 80 имиджевых и сезонных коллекций, основоположник стиля «нео-фольклор» в Казахстане.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия и Казахстан обсудили вопросы интеграционного сотрудничества
Казахстан 13:16
Значение индикатора KazPrime понизилось
Бизнес 12:20
Президент Турции предложил увеличить товарооборот с Казахстаном
Бизнес 11:20
Значение индекса Казахстанской фондовой биржи понизилось
Бизнес 09:45
Казахстан и Южная Корея будут сотрудничать в разработке интеллектуальных транспортных систем
Казахстан 19 апреля 18:13
Создание единого энергокольца в Центральной Азии в ближайшие пять лет маловероятно - эксперт
Энергетика 19 апреля 17:25
«Эйр Астана» объявляет тендер на поставку дизельного топлива
Тендеры 19 апреля 17:19
Казахстанский тенге продолжает дорожать по отношению к доллару США
Бизнес 19 апреля 17:19
Азербайджанская компания осуществит реконструкцию водозабора в Казахстане
Бизнес 19 апреля 16:15
Министры иностранных дел Казахстана и Турции обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО)
Казахстан 19 апреля 15:27
Казахстан поднялся в Глобальном рейтинге военной мощи на 50 место
Казахстан 19 апреля 13:47
В Казахстане наблюдается умеренный рост цен на бензин
Энергетика 19 апреля 12:45
Значение индикатора KazPrime стабильно
Бизнес 19 апреля 12:28
ЕБРР и «КазТрансГаз» будут сотрудничать в вопросе реформирования энергосектора Казахстана
Энергетика 19 апреля 10:22
Внесены изменения в договор между США и Казахстаном о транзите грузов в Афганистан
Казахстан 19 апреля 10:19
Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 18 апреля 17:49
Увеличился экспорт из Северо-Казахстанской области в Россию и Кыргызстан
Бизнес 18 апреля 17:25
Узбекские Авиалинии принимают участие на туристической выставке в Алматы
Туризм 18 апреля 16:07