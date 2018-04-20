Коллекция Гюльнары Халиловой будет представлена в самом сакральном регионе Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция Центра азербайджанской национальной одежды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой "Язык ковров" будет представлена в рамках Недели моды ASPARA FASHION WEEK в городе Шымкент (Казахстан), которая пройдет с 8 по 13 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

"Язык ковров" - современное дизайнерское решение c использованием орнаментов азербайджанских ковров. Коллекция отмечена высшей премией Creative Industries Awards на Неделе моды в Румынии Kasta Morrely Fashion Week 2016.

"ASPARA FASHION WEEK - самое грандиозное и масштабное мероприятия в индустрии моды Казахстана, пройдет в самом сакральном регионе страны в городе Шымкент с участием дизайнеров одежды, журналистов и экспертов моды с Европы, Азии и Америки. Среди гостей и участников представители США, Голландии, Италии, Франции, Польши, Великобритании, Индии, Китая, Болгарии, Азербайджана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Татарстана, Украины, Германии, Сербии, Венгрии и Казахстана", - сообщают организаторы проекта.

Автор и руководитель проекта - Айдархан Калиев, главный дизайнер Дома моды «Асыл-Дизайн» и учредитель колледжа модельного искусства и бизнеса ASPARA в городе Тараз, кандидат технических наук, доцент искусствоведения, член Ассоциации производителей одежды и текстиля КНР, автор свыше 80 имиджевых и сезонных коллекций, основоположник стиля «нео-фольклор» в Казахстане.

(Автор: Вугар Иманов)

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