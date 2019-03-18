Коллекция "Новруз" Гюльнары Халиловой будет представлена в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)

18 марта 2019 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция "Новруз" руководителя Центра азербайджанской национальной моды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой будет представлена на II Международном фестивале национальной одежды, который пройдет 21- 22 марта в Шахрисабзе (Узбекистан), сообщает Trend Life. Приглашение получено от организаторов - Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма,

В мероприятии, посвященному празднику Новруз, свои коллекции также представят дизайнеры из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Италии. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы для начинающих модельеров, выступления фольклорных ансамблей и исполнителей. На торжественном закрытии мероприятия состоится церемония награждения авторов лучших коллекций, представленных на фестивале.

(Автор: Вугар Иманов)

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