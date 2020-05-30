Стиль азербайджанских звезд на карантине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские звезды демонстрируют примерное поведение на карантине. Они соблюдают правила самоизоляции — дома занимаются спортом, совершенствуют свое кулинарное мастерство, много времени проводят с родными и близкими. Конечно, все с нетерпением ждут, когда вновь смогут выступать с концертами, участвовать в торжественных мероприятиях, шумных вечеринках и радовать поклонников своим творчеством. Красивые вечерние наряды и модные коктейльные платья в гардеробах представительниц прекрасного пола отечественного шоу-бизнеса "скучают" и ждут своего часа.

Trend Life решил посмотреть, как изменился стиль азербайджанских звезд в период карантинного режима, и каким нарядом звезды сейчас отдают предпочтение.

Сочный цвет и колоритный элемент наряда народной артистки Азербайджана Тунзали Агаевой напоминает нам, что вот-вот лето вступит в свои права.

Актриса и телеведущая Мехин Гумбатова отдала предпочтение платью в горошек. Такие наряды всегда в моде, они создают невероятно женственный и романтичный образ.

Заслуженная артистка Лала Мамедова в социальной сети поделилась вот этой фотографией. Где был сделан фотоснимок певица пока не говорит. Возможно это съемки нового клипа… Пока мы только гадаем, а поклонники наслаждаются стильным образом исполнительницы.

Телеведущая Усния Магеррамова всегда отличалась особым чувством стиля. Она часто добавляет к образу яркие и интересные детали. Вот и сейчас, главный аксессуар модного образа телеведущей – яркий клатч. Обратите внимание!

Певица Диляра Кязимова явно соскучилась по торжественным мероприятиям. Роскошное вечернее платье на одно плечо везде произведет фурор, осталось только дождаться подходящего случая.

Судя по этой фотографии в повседневном обличье телеведущая Кямаля Пириева ценит комфорт и удобство. Образ смотрится очень стильно и непосредственно.

Мы привыкли видеть на телеэкранах ведущую Нану Агамалыеву в эффектных вечерних нарядах. Но видимо на карантине она брала онлайн-уроки у диджеев. Стоя за пультом Агамалыева предстала перед нами в белоснежном джинсовом костюме.

Пока нет концертов Севда Яхъяева решила провести время на природе. Но отдых - не повод отказывать себе в удовольствии покрасоваться в любимом платье.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)