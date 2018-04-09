Трускавец примет Международный конкурс вокалистов памяти Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ -ТРУСКАВЕЦ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life четвертую часть материала "Трускавец на Новруз - в любимом курорте азербайджанцев"

Трускавец, отпраздновавший в прошлом году свое 190-летиие, всем известен как бальнеологический, туристический курорт. Только в 2017 году лечебницы и отели города посетили более 215 тысяч гостей. Ни у кого не вызывает сомнений факт оздоровления и исцеления многих тысяч людей благодаря целебным водам, чистейшему горному воздуху и профессиональному медицинскому персоналу здравницы. Но в последнее время этот курорт превращается в своеобразный центр проведения различных фестивалей, концертов, чемпионатов и культурных мероприятий. Жители и гости курортного городка активно болеют и поддерживают конкурсантов и участников мероприятий.

Известно, что Трускавец особо излюблен гражданами Азербайджана и ежегодно привлекает тысячи туристов и желающих подлечить свое здоровье. Только в 2017 году здесь побывало около шести тысяч граждан Азербайджана и их число с каждым годом растет. Кроме того, азербайджанские предприниматели начали осваивать курорт и инвестировать в его туристическую инфраструктуру.

В 2018 году мэрия курорта намерена сделать своеобразный сюрприз азербайджанцам – осенью здесь планируется провести Международный конкурс вокалистов памяти Муслима Магомаева. С инициативой проведения конкурса выступили Международный альянс «Азербайджан-Украина» и киевский Центр культуры имени Муслима Магомаева, а мэрия курорта поддержала идею.

Конкурс вокалистов предполагается организовать по примеру подобных международных мероприятий в Сопоте, Юрмале, Ялте и других городов, сказал в интервью Trend народный артист Украины, руководитель Центра культуры имени Муслима Магомаева Гурбан Аббасов. В конкурсе смогут принять участие претенденты, как с академическим, так и эстрадным вокалом, по примеру с легендарным Магомаевым. Мы предполагаем пригласить в состав жюри известных и профессиональных музыкантов, заведующих кафедр музыкальных вузов из Киева, Одессы,Харькова и из-за рубежа, сказал Гурбанов.

Предполагается, что участники конкурса наряду с другими будут исполнять одну песню из репертуара украинских песен Муслима Магомаева, а также одно из известных азербайджанских произведений. Конкурсанты наряду с исполнением песен будут отвечать на вопросы, связанные с биографией Муслима Магомедовича, его репертуаром и фильмографией. Одной из «фишек» этого конкурса, по словам Гурбанова, может быть бесплатное участие претендентов в отборочном туре.

Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов считает, что проведение осенью в Трускавце международного конкурса вокалистов станет еще одной важной вехой в деле пропаганды азербайджанской культуры и музыки на международном уровне и будет служить еще большему сближению азербайджанского и украинского народов. В интервью Trend Мамедов сказал, что ориентировочно конкурс намечен на ноябрь, а сейчас ведется организационно-подготовительная работа. В этой связи с мэрией и иными заинтересованными организациями курорта проводятся консультации для проведения конкурса на должном профессиональном уровне, сказал глава Международного альянса «Азербайджан-Украина».

«Имя легендарного Муслима Магомаева почитаемо каждым азербайджанцем вне зависимости от того, где он проживает», - сказал Мамедов. Мы в Трускавце совместно с центром культуры уже проводили концерт, посвященный 75-летию со дня рождения великого музыканта. Тогда на концерт пришли люди, для кого свято его имя. Концерт прошел с грандиозным аншлагом, равно как и в прежние времена, когда выступал сам великий Муслим Магомаев. Международный Альянс «Азербайджан-Украина» всегда будет поддерживать любые мероприятия, связанные с великим сыном Азербайджана».

Э.Мамедов напомнил, что ранее альянс «Азербайджан-Украина» в рамках 75-летия легендарного певца учредил орден имени Муслима Магомаева с целью вознаграждения лиц, отличившихся своим вкладом в дело распространения искусства в Азербайджане, Украине и в мире.

Победитель предстоящего конкурса будет награждаться золотой медалью Муслима Магомаева и недельной туристической путевкой на родину маэстро – в Азербайджан. Победителям в различных номинациях будут выдаваться почетные грамоты и ценные призы.

Мэр Трускавца Андрей Кульчинский сообщил Trend, что уже проведено первое заседание организационного комитета, на котором рассмотрен вопрос проведения Международного конкурса вокалистов памяти Муслима Магомаева. «У нас в городе только в 2017 году было проведено 19 фестивалей различного профиля, но конкурсы такого высокого международного уровня еще не проводились», - сказал Кульчинский. По его словам, конкурс надо организовать так, чтобы это стало знаковым событием и позитивно отразилось на международном имидже курорта.

Продолжение следует ...

Первая часть - https://www.trend.az/life/travel/2878128.html

Вторая часть - https://www.trend.az/life/interview/2878860.html

Третья часть - https://www.trend.az/life/travel/2881370.html

(Авто и фото - Эльчин Гусейнов)

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