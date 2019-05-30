Рейтинг самых фотографируемых мест в мире

Российские путешественники выбрали мировые достопримечательности, которые туристы фотографируют чаще всего, передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости.

Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса. На второй строчке оказалась Каппадокия (15%) – живописная скалистая местность в Турции. Замкнул тройку римский Колизей: его считают главным туристическим фотообъектом 13% респондентов.

Красная площадь в Москве (12%) – на четвертом месте. Пятое и шестое разделили Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне (по 9%). В десятку вошли также небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме (по 8%), Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге (по 4%).

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