Современный Дервиш из Азербайджана в Боснии и Герцеговине: Я продал все имущество и теперь счастлив! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский велопутешественник Рамиль Зиядов, который на протяжении девяти лет на своем "железном коне" колесит по странам мира, ныне покоряет Балканские страны – после Северной Македонии, Албании и Черногории добрался до столицы Боснии и Герецоговины – Сараево, сообщил Trend Life Рамиль. Отсюда он отправится в Сербию.

О велопутешественнике опубликован рад материалов в местных СМИ, он стал гостем телеканалов. Здесь 44-летнего велопутешественника нарекли "Современным Дервишем", узнав историю его девятилетнего кругосветного турне.

Рамиль Зиядов: "Я помню, как в детстве смотрел на карту мира и мысленно путешествовал по планете, мечтал увидеть разные страны. С возрастом росло и мое желание увидеть мир. Я пытался понять, откуда берется такой большой интерес к миру, который влечет в свои необъятные дали. Самое сложное во всей этой истории было принять решение отправиться в путь в одиночку. Мне удалось найти в себе эту смелость, я сделал этот шаг, продал все свое имущество, отправился в путь, и сегодня я счастливый человек. Я просто чувствую себя ветром, и поэтому летаю. Я не ошибаюсь, даже если скажу вам, что нашел формулу счастья. Пока я путешествую, я сплю в палатке, под дождем, ветром и снегом. В Сибири я пробыл в минус 40, это были действительно тяжелые моменты. На протяжении жизни важна мотивация и то, что человек преодолевает свои страхи. В преодолении какого-то препятствия на этом пути человек находит себя, и это тоже немаловажно. Если бы не препятствия и сложные ситуации в этом путешествии, возможно, оно не было бы ни интересным, ни значимым. Когда вы поднимаетесь на холм, вы начинаете спускаться, и перед вами появляется город, это невероятное чувство. Вы чувствуете себя настоящим победителем, словно летите",

Последнее десятилетие своей жизни он описывает словами одного из величайших суфийских поэтов и мыслителей Джалаладдина Руми "Я потерял все, но нашел себя".

На своем пути традиционно он ведет просветительскую работу, рассказывая местным жителям об истории и традициях Азербайджана.

Рамиль Зиядов из города Барда. Мировое турне под девизами "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!" началось 10 апреля 2013 года, когда он выехал из Баку. За это время он преодолел более 93 тысяч километров! До сих пор никому не удавалось преодолеть в одиночку на велосипеде такое расстояние. Ему принадлежит масса мировых рекордов!

В частности, в августе 2021 года он поднялся на высоту 6400 метров, покоряя одну из высочайших вершин Центральной Азии, известную как Пик Ленина (в Таджикистане ее называют Пик имени Абу али ибн Сины, в Кыргызстане – Пик Манаса). Еще никто из велосипедистов не поднимался на такую высоту на Пике Ленина. Свое восхождение Рамиль Зиядов посвятил Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, памяти всех шехидов и нашим славным героям.

А ранее он стал первым нашим соотечественником, который добрался до Южной Америки на велосипеде, покорив горные вершины Huayraccasa (5 059 м), Chonta (4 825 м), Abra Antajirca (4 780 м) и Abra Ucchuchacua (4 737 м). При этом, Рамиль Зиядов является единственным в постсоветских странах, кто поднялся на эти вершины на велосипеде.

На своем велосипеде Рамиль объездил Европу, страны Азии, Южной Америки, Африки, Россию (добрался до Полярного круга и Магадана), Грузию (пересек Кавказский хребет), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Украину (Карпаты), Беларусь, Молдову, Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию, Швейцарию, Германию, Францию, Испанию, Польшу, Литву, Эстонию, Норвегию, Нидерланды, Чехию, Словакию, Венгрию, Египет, Колумбию, Эквадор, Перу и другие страны.

Многие телекомпании мира показали сюжеты о его удивительном путешествии, о нем опубликовано множество статей.

(Автор: Вугар Иманов)