Путешествие по бездорожью в высокогорное село Сарыбаш, основанное в XIV веке (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life материал о путешествии в высокогорное село Сарыбаш, которое находится в одном из прекрасных регионов Азербайджана – Гахском районе, на высоте 1800 метров над уровнем моря у подножия южного склона Большого Кавказа, в верховьях реки Кюрмюк по дороге из селения Илису в Дагестан (РФ). От Сарыбаша до границы Азербайджана с Россией, до хребта гряды гор всего 5-6 км.

Путешествие в Сарыбаш - удел истинных любителей приключений и экстрима. Наш путь пролегал от водопада Илису. 8 км по бездорожью и извилистому пути на "уаз"ике заняли около 40 минут и представляли собой настоящий драйв - в окружении гор, потрясающей природы, когда то справа, то слева были опасные обрывы, через пороги каменистой реки Кюрмюк и под звук завывающего мотора автомобиля. В здешних лесах обитают медведи, волки, шакалы и горные козлы. По пути попадаются коровы, можно увидеть то там, то сям пчелиные домики, а также встретить направляющихся к горному плато пастухов. Пришлось изрядно потрястись в автомобиле и поймать изрядную долю адреналина, но это того стоило! По бездорожью с массой эмоций!

Село было основано еще в XIV веке цахурами, представителями Цахурского тухума Мысафырар. Это второе в Азербайджане самое высокогорное село после Хыналыг (Губа). Село назвали Сарыбаш (в переводе – желтая голова), так как его жители были светловолосыми. Здесь издревле занимались животноводством. В свое время село было одним из передовых в республике по овцеводству, в связи с чем в 70-х годах здесь даже был установлен памятник пастуху. Об этом нам рассказал житель села, директор школы Фалид Эльдаров. Еще в 1955 году про пастухов Сарыбаша был снят фильм "Alagöz yaylağında". Здесь также развито пчеловодство, а мед из полевых горных цветов считается в Азербайджане одним из самых лучших и полезных.

Самым древним историко-архитектурным памятником села является мечеть Гаджи Тапдыга, относящаяся к XVI-XVII вв. Она была отреставрирована три года назад. Старинные дома здесь привлекают внимание своей самобытностью и уникальной каменной архитектурой в окружении потрясающих величественных гор. Фирменное блюдо Гахского района - сюрхюллю, которое готовят из теста, разрезанного на куски, с мясом, которое сушат всю зиму. Местные жители утверждают, что в Сырабаше оно самое вкусное!

В начале 20 века здесь проживало около тысячи человек. Выпускниками здешней школы ежегодно были 300 учеников, многие из них стали инженерами, учеными. Женщины в селе традиционно вязали ковры с оригинальными узорами и толстые шерстяные носки, богато украшенные орнаментом. Кстати, фольклорный жанр "Тонгай Мялик" встречается только в этом селе. В начале 21 веке численность жителей села упала до 180. Ныне здесь проживает всего 11 семей – 25 человек. Связано это со сложным рельефом и тяжелыми погодными условиями. Зима в этой местности суровая, а лето прохладное. Во время частых дождей и снега дорогу попросту смывает выходящая из берегов река Кюрмюк, и село фактически оказывается изолированным от внешнего мира. Возможно, эти природные условия и способствуют сохранению уникальной и неповторимой атмосферы в этих местах.