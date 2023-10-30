Виртуальное путешествие в Узбекистан – в Баку презентован фильм, снятый азербайджанскими тревел-блогерами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Park Cinema Flame Towers в Баку состоялась премьера фильма "Узбекистан. 1380 км", сообщает в понедельник Trend Life.

Мероприятие посетили главы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, руководители туристических компаний, деятели культуры и искусства, известные тревел-блогеры.

Выступая на мероприятии, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов проинформировал гостей вечера о туристическом потенциале Узбекистана.

Было отмечено, что 16−20 октября текущего года в Самарканде прошла сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН. На мероприятии была принята Декларация о присвоении Самарканду статуса "Мировой столицы культурного туризма".

Также было подчеркнуто, что Узбекистан известен историческими местами, связанными с исламской, тюркской цивилизацией, видными деятелями науки и образования, внесшими неоценимый вклад в развитие математики, физики, астрономии, медицины, географии и т.д.

Узбекистан также славится своими природными ландшафтами, гастрономией и т.д, однако основное преимущество страны в его трудолюбивом и очень гостеприимном народе.

Далее состоялся показ фильма "Узбекистан. 1380 км", который снят Ассоциацией туристических блогеров Азербайджана в рамках пресс-тура, организованного в конце мая - начале июня этого года, при поддержке министерства культуры и туризма Узбекистана, посольства Узбекистана в Азербайджане.

Азербайджанские тревел-блогеры Рустам Набизаде, Ирада Гадирова, Эльшан Исмаилов посетили несколько городов Узбекистана, среди которых Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, а также Ферганскую область. Режиссер и оператор фильма - Заур Мамедов. Интересно, что в фильме нет закадрового текста. И зритель, смотря картину на большом экране, переносится в виртуальное путешествие по знаковым местам Узбекистана, вместе с блогерами посещает музеи, мечети, рынки, мастерские ремесленников.

Фильм был встречен с большим интересом, а те зрители, которые еще не были в Узбекистане, подчеркивали, что у них появилось огромное желание посетить эту прекрасную страну.

Как рассказал Trend Life после показа советник посольства Узбекистана в Азербайджане Бахрам Гаипов, члены Ассоциации туристических блогеров Азербайджана в течение 10 дней находились в Узбекистане.

"Блогеры посетили основные достопримечательности Узбекистана, но, конечно, все посмотреть они не успели. В планах на будущее посещение Шахрисабза, Сурхандарьинской области и других мест, известных своими историческими достопримечательности. Фильм снят на энтузиазме азербайджанских блогеров, в Узбекистане им очень понравилось. Услышать их положительные отзывы нам было очень приятно", - сказал Бахрам Гаипов.

Советник посольства Узбекистана в Азербайджане отметил, что в планах демонстрация фильма "Узбекистан. 1380 км" в эфире азербайджанских телеканалов, а также размещение в социальных сетях Ассоциации туристических блогеров Азербайджана.

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